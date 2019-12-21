Общество

Доходы бюджета Псковской области перешагнут через отметку 40 млрд рублей

Доходы бюджета Псковской области в 2020 году перешагнут через отметку 40 млрд рублей, уверен губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом он заявил, выступая с бюджетным посланием перед Псковским областным Собранием.

Глава региона напомнил, что ко второму чтению учтены итоги работы согласительной комиссии, после которой были внесены правки по 30 вопросам на общую сумму 2,7 млрд рублей. Из них 1,9 млрд - дополнительные средства федерального бюджета, оставшееся - перераспределение уже учтенных расходов.

Бюджетом, в частности, предусмотрены:

– 508 млн рублей на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей;

– 342 млн рублей – на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам в агропромышленном комплексе;

– 280 млн рублей – на благоустройство общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации;

– 175 млн рублей – на формирование современной городской среды;

– 150 млн рублей в виде безвозмездных поступлений от Фонда содействия реформированию ЖКХ – на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры;

– 93 млн рублей – на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства;

– 68 млн рублей – на модернизацию инфраструктуры общего образования;

– 51 млн рублей – на обеспечение комплексного развития сельских территорий.

«В 2017 году мы принимали бюджет с общим уровнем доходов 26,7 млрд рублей. В 2018 году эта сумма выросла до 31,2 млрд рублей. В этом году, с учетом всех последних поправок, доходы бюджета составляют уже 36,7 млрд рублей. Учитывая, что у нас уже есть данные о дополнительном поступлении еще 3 млрд рублей в рамках нацпроектов, мы перешагнем через отметку в 40 млрд рублей», - подчеркнул губернатор.

Также власти региона ожидают увеличения расходов на реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в сумме 2,5 млрд рублей, и 500 млн рублей - на проект «Жилье и городская среда».

«Другими словами, за два года мы с вами увеличили доходы более чем на 50%, и это далеко не только влияние национальных проектов», - заключил Михаил Ведерников.