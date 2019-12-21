Общество

В 2020 году у властей Псковской области будет еще больше работы, чем в 2019 году — Михаил Ведерников

В 2020 году у властей Псковской области будет еще больше работы, чем в 2019 году. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая с бюджетным посланием перед Псковским областным Собранием.

«Резко увеличившиеся объемы работ уже в 2019 году стали испытанием для всех ветвей власти Псковской области, а в 2020 году все обещает быть еще насыщеннее. Однако у нас хороший командный потенциал, и я уверен, что совместными усилиями мы сможем его реализовать», - отметил глава региона, добавив, что «активность начнется сразу, после небольшой новогодней паузы».

В завершение своего бюджетного послания Михаил Ведерников поблагодарил всех сотрудников администрации Псковской области и депутатов Псковского областного Собрания за доверие, поддержку, совместную работу и пожелал им хорошего и объективно заслуженного отдыха.

Кроме того, губернатор поздравил всех с наступающим Новым годом и Рождеством. «Желаю встретить праздники в окружении дорогих и близких вам людей, набраться сил, энергии и вдохновения для продолжения нашего общего труда на благо Псковской области», - озвучил пожелание Михаил Ведерников.