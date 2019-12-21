Общество

Для Псковской области должны применяться особые коэффициенты при расчете нормативов хозяйственной деятельности школ и больниц - Михаил Ведерников

Для Псковской области необходимо применять особые коэффициенты при расчете региональных нормативов по ведению хозяйственной деятельности в образовательных и медицинских учреждениях. С соответствующей инициативой губернатор региона Михаил Ведерников выступает в федеральном центре. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом он сообщил на 38-й сессии регионального парламента, отвечая на вопросы депутатов.

На недостаточность региональных нормативов образовательных учреждений по ведению хозяйственной деятельности указал лидер фракции «Яблоко» Лев Шлосберг. Он отметил, что этот вопрос неоднократно поднимался депутатами областного заксобрания в течение последних трех лет, в том числе на согласительной комиссии по проекту бюджета.

«Что нужно сделать, чтобы школы могли нормально вести хозяйственную деятельность», - поинтересовался парламентарий.

Михаил Ведерников ответил, что этот вопрос системно обсуждается на федеральном уровне. «Он касается не только системы образования, но и системы здравоохранения. Мы настаиваем на том, что для таких регионов как Псковская область с особым расселением людей применялись особые коэффициенты», - пояснил он.