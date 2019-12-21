Общество

Бюджет Псковской области-2020, как и раньше, максимально социально ориентирован - Михаил Ведерников

«Бюджет Псковской области на 2020 год, как и раньше, максимально социально ориентирован», - как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая с бюджетным посланием перед Псковским областным Собранием.

По его словам, более половины расходов запланированы на развитие здравоохранения (15,8%), образования и молодёжной политики (19%), социальную поддержку и демографию (17,9%), развитие транспортной системы (19,6%).

Главной задачей по-прежнему является создание собственной устойчивой экономической базы, как главного инструмента решения всех остальных вопросов. Псковская область продолжает удерживать положительную динамику в промышленности (индекс 105,3%), в сельском хозяйстве (118,6%), в розничной торговле (+4,1%). «В этом смысле очень важным является решение, что куратором Псковской области стал именно министр промышленности и торговли Денис Валентинович Мантуров», - заметил губернатор.