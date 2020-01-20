Власти ответили жительнице Островского района, пожаловавшейся на кусающихся бродячих собак

Председатель комитета по ветеринарии Псковской области Вера Баданина ответила жительнице Островского района, пожаловавшейся на бродячих собак, которые на территории муниципалитета, в том числе и в городке Остров-3, нападают на местных жителей, включая детей.
Источник: губернатор60.рф
Свой ответ Вера Баданина разместила на сайте губернатора региона: «На территории Острова деятельность по отлову и содержанию безнадзорных собак осуществляет автономная некоммерческая зоозащитная организация «Жизнь». В настоящее время с этой организацией заключен контракт на отлов безнадзорных животных по жалобам населения».
Председатель комитета попросила направить заявку по адресу, где находится «Жизнь»: Остров, улица Большая Пионерская, 47. Контактные телефоны организации: 8 (911) 367-31-82; 8 (81152) 3 - 68 - 33.