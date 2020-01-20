Общество

Власти ответили жительнице Островского района, пожаловавшейся на кусающихся бродячих собак

Председатель комитета по ветеринарии Псковской области Вера Баданина ответила жительнице Островского района, пожаловавшейся на бродячих собак, которые на территории муниципалитета, в том числе и в городке Остров-3, нападают на местных жителей, включая детей.

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Источник: губернатор60.рф

Свой ответ Вера Баданина разместила на сайте губернатора региона: «На территории Острова деятельность по отлову и содержанию безнадзорных собак осуществляет автономная некоммерческая зоозащитная организация «Жизнь». В настоящее время с этой организацией заключен контракт на отлов безнадзорных животных по жалобам населения».

Председатель комитета попросила направить заявку по адресу, где находится «Жизнь»: Остров, улица Большая Пионерская, 47. Контактные телефоны организации: 8 (911) 367-31-82; 8 (81152) 3 - 68 - 33.