Общество

Детей кусают уже около школ - жители Островского района страдают от нападения бродячих собак

Жительница Островского района пожаловалась, что на территории муниципалитета, в том числе - и Острова-3, где живет гражданка, бродячие собаки создают угрозу как для взрослых, так и для детей. Свое обращение автор оставила на сайте губернатора Псковской области.

Источник: губернатор60.рф

«Обращаюсь с просьбой от жителей Островского района, городка Остров-3. С просьбой о содействии в решения вопроса по отлову бродячих собак, которые нападают на детей и взрослых. Собаки, проживающие на территории Островского района, в том числе - и нашего городка Остров-3, создают угрозу для жизни и здоровья всех жителей района», - говорится в сообщении.

Автор жалобы уточнила, что бродячие собаки собираются в стаи от 8 и более особей, ведут себя агрессивно, нападают на прохожих: «Уже много покусанных детей. Все дети были доставлены в учреждение здравоохранения для проведения вакцинации и оказания медицинской помощи. Собаки, которые бегают по территории района, не проходили обязательной вакцинации от бешенства, так как большинство собак выросли на улице, что создает угрозу для распространения опасного для жизни заболеваний, бешенства. На улицу страшно стало выходить. Детей собаки кусают уже около школ - дети боятся идти в школу».

Источник: губернатор60.рф

Также местная жительница подчеркнула, что часто большие стаи собак собираются на улице Фестивальной, где находится школа

«Мы опасаемся за жизнь наших детей. В связи с произошедшими изменениями в законодательстве, с отменой эвтаназии, собак в районе стало очень много. Приютов на территории Псковской области не хватает. Средства, которые выделяются приютам, ничтожно малы для того, чтобы отловить и содержать всех бездомных животных».

Кроме того, автор сообщения добавила, что местные жители неоднократно просили помощи у администрации Островского района, и им пошли навстречу, но пока принимаемых мер недостаточно.