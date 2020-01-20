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Общество

Ученые допустили передачу китайского коронавируса через еду и посылки

23.01.2020 08:30|ПсковКомментариев: 0

В связи со вспышкой нового типа коронавируса в Китае Россельхознадзор начал сплошные проверки багажа и ручной клади пассажиров, прибывающих в РФ из государств Юго-Восточной Азии.

Инспекторы изымают всю животноводческую продукцию без заводской упаковки, а также не прошедшую термическую обработку (она позволяет уничтожить вирусы). Ввоз мясной продукции из Китая уже запрещен.

«Известно, что все заболевшие работали на продовольственном рынке города (Ухань) либо посещали его. Там осуществляется продажа морепродуктов, животных, в том числе птиц, кроликов и змей. В связи с этим существует реальный риск того, что это заболевание — зоонозная инфекция, то есть источник возбудителя — определенный вид животных, рассказали «Известиям» в Россельхознадзоре

По некоторым данным, в мире зарегистрировано 552 случая заражения в нескольких странах. Болезнь уже унесла жизни 17 человек.

Ученые допускают передачу нового вируса через замороженные продукты и посылки, так как коронавирусы хорошо переносят заморозку. В AliExpress «Известиям» сказали, что сотрудничают с Роспотребнадзором.

Специалисты отмечают, что заболеть можно и через предметы, которых касался больной человек.

Источник: Псковская Лента Новостей
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