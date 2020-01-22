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Общество

Главу Чувашии, который заставил прыгать сотрудника МЧС, могут исключить из «Единой России»

24.01.2020 17:54|ПсковКомментариев: 0

«Единая Россия» поставит вопрос об исключении главы Чувашии Михаила Игнатьева из своих рядов и его соответствии занимаемой должности. Об этом говорится на официальном сайте партии со ссылкой на секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака.

«Поведение главы Чувашии Михаила Игнатьева во время церемонии вручения ключей от новых пожарных машин находится за гранью понимания. Такое ощущение, что губернатор живет в параллельной реальности, в то время, когда Президент говорит об уважении к людям. Губернатор будто забыл, что перед ним офицер МЧС. Чиновнику такого ранга не стоит путать официальное мероприятие с цирковым представлением», - отметил Турчак.

Он подчеркнул, что поведение губернатора вызывает совершенно заслуженное возмущение.

«Особенно на фоне послания президента России, который заострил внимание чиновников на недопустимости какого-либо высокомерия или неуважения к людям. Партия поставит вопрос об исключении Игнатьева из наших рядов и его соответствии занимаемой должности», - заключил секретарь Генсовета партии.

Ранее в СМИ появилось видео, где глава Чувашии Михаил Игнатьев пошутил над сотрудником МЧС, вынудив его подпрыгивать за высоко поднятыми ключами от новых служебных машин.

Между тем, в пресс-службе главы республики заявили, что это была шутка, пишет «Лента».

Источник: Псковская Лента Новостей
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