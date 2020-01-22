Общество

В псковском ТРК «Акваполис» открылась фотовыставка болот Полистовского заповедника

В псковском торгово-развлекательном комплексе «Акваполис» открылась большая фотовыставка Полистовского заповедника. Как Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы, выставка пройдет с 29 января по 24 февраля.

«Экспозиция знакомит жителей и гостей города с самыми интересными особенностями верховых болот - удивительной экосистемы, поражающей своей красотой и выполняющей важные экологические функции», - отметили организаторы.

Они добавили, что выставка - это 20 широкоформатных работ. Их авторы - как фотографы-профессионалы, так и сотрудники заповедника.

Напомним, Полистовский заповедник - особо охраняемая природная территория, расположенная в Псковской области на территории двух районов: Бежаницкого и Локнянского.

Заповедник был создан 25 мая 1994 года и сохраняет в естественном состоянии часть крупнейшей в Европе системы верховых болот - Полистово-Ловатской. Этот край озер, болот и «ныряющих» речек появился после отступления Валдайского ледника более 10 тысяч лет назад.

«Заповедник играет важную роль в сохранении биологического разнообразия Европы, особенно редких видов околоводных птиц. Заповедные ландшафты водно-болотных угодий Полистово-Ловатской низменности полны тайн и привлекают любителей экологического туризма своей особой, загадочной красотой», - заключили организаторы.