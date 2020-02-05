Общество

Как проверить свой трудовой договор, напоминают псковичам в трудовой инспекции

Государственная инспекция труда в Псковской области напоминает, что на портале «Онлайнинспекция.рф» Федеральной службы по труду и занятости функционирует сервис «Проверь трудовой договор», при помощи которого каждый работник, имея на руках экземпляр трудового договора, легко может оценить его соответствие требованиям законодательства.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в трудовой инспекции, работники, уже заключившие договор, могут проверить соблюдены ли работодателем их трудовые права, воспользовавшись сервисом «Проверь трудовой договор» на портале «Онлайнинспекция.рф», а претенденты на трудоустройство могут зайти на портал «Работа в России» и там проверить проект трудового договора, предлагаемого работодателем.

В случае выявления несоответствий работник вправе обратиться в государственную инспекцию труда через сервис «Сообщить о проблеме» портала «Онлайнинспекция.рф».