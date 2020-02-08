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Общество

В Псковской таможне состоялся семинар-тренинг по вопросом защиты прав интеллектуальной собственности

13.02.2020 17:23|ПсковКомментариев: 0

В Псковской таможне в рамках взаимодействия Северо-Западного таможенного управления и правообладателей состоялся обучающий семинар-тренинг по вопросам защиты прав интеллектуальной собственности. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковской таможни, в семинаре-тренинге приняли участие должностные лица таможенных постов, сотрудники УМВД России по городу Пскову, УМВД России по Псковской области, представители Роспотребнадзора.

Приглашение на семинар приняли и участники внешнеэкономической деятельности. Обучение провели представители одной из крупных компаний и представители правообладателя «Гоулинг ВЛГ (Интернэшнл) Инк.». Спикеры рассказали о защите различных брендов товаров широкого потребления: парфюмерия, спортивная обувь, предметы одежды, сумки, мячи, сумки, очки, чехлы для мобильных телефонов. Также была предоставлена презентация по защите авторских прав компании «Viacom International Inc.» ("Виаком Интернешнл Инк.") на мультипликационные персонажи.

Юристы компаний обратили внимание присутствующих на отличительные признаки оригинальной продукции, привели примеры наиболее подделываемой категории товаров, рассмотрели особенности перемещения, логистики и взаимодействие с представителями правообладателей.

Должностные лица таможни сравнили образцы оригинальной и контрафактной продукции на примере товаров «обувь», «сумки», «парфюмерия». Образцы представили участникам семинара для обзора и определения оригинальности произведенной продукции.

Кроме того, представители правообладателей озвучили примеры правоприменительной практики по защите прав интеллектуальной собственности.

Источник: Псковская Лента Новостей
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