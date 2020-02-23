Ученые назвали наиболее устойчивую к раку группу крови

Ученые из Каролинского университета назвали наиболее подверженную и наиболее устойчивую к раку группу крови, передает «Газета.Ру».
По словам специалистов, реже всего онкология развивается у представителей второй группы крови.
Наибольшая вероятность заболеть раком существует у людей с первой группой. Им следует чаще проходить обследования и внимательнее следить за своим здоровьем.
Ученые подчеркнули, что результаты распространяются только на тех, кто не злоупотребляет табаком и алкоголем.
В ходе исследования анализировались данные нескольких тысяч людей на протяжении 25 лет.