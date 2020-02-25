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Общество

ЕГЭ без валерьянки: псковские родители написали пробный госэкзамен по истории

28.02.2020 12:26|ПсковКомментариев: 0

Металлодетекторы, паспортный контроль и... булочки с чаем. Да, в ходе ЕГЭ по истории для псковских родителей были допущены некоторые вкусные излишества из школьной столовой, но не более того. В остальном все полностью соответствовало требованиям Порядка проведения ЕГЭ - строгим и бескомпромиссным. Какие вопросы достались мамам выпускников, почему для семьи Наталии Соколовой тема ЕГЭ - закрытая и, самое главное, справились ли с каверзными заданиями взрослые?

Только без нервов!

Пробный ЕГЭ для родителей по истории проходил в лицее №4 на улице Коммунальной. Пока на улице разворачивались снежные баталии, в учительской тоже было не тихо. Родители психологически готовились к экзамену: бодрились, подшучивали друг над другом, но, судя по вопросам, которые задавали представителям управления образования города Пскова, изрядно переживали. В общем, полностью погружались в те ощущения, которые предстоит пережить их детям-выпускникам через каких-то четыре месяца.

Поговорили о правилах заполнения бланков ответов, о процедуре проведения, о том, для чего в аудиториях ЕГЭ установлены камеры. Оказывается, видео с них напрямую транслируется в комитет образования, в информационный центр, где присутствуют общественные наблюдатели, а также в Штаб пункта проведения экзамена, где находятся члены ГЭК.

К слову, общественным наблюдателем может стать любой псковский родитель-  для этого достаточно получить аккредитацию в управлении образования. Единственное «но»: присутствовать на пункте написания ЕГЭ своего ребенка вы не сможете.

Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова подняла вопрос о том, не нервирует ли детей практика видеосъемки и присутствия наблюдателей. Главный специалист управления образования Наталья Кучерова развеяла сомнения детского омбудсмена и напомнила, что наблюдатели, основная задача которых - отслеживать возможные нарушения при проведении ЕГЭ, в том числе препятствовать списыванию, проходят специальный инструктаж. В Пскове не возникало проблем с поведением наблюдателей: они знают, что надо быть тактичными, вежливыми, доброжелательными, что нельзя задавать вопросы школьникам, делать им замечания, а своими наблюдениями делиться можно только с организаторами.

Многоступенчатый инструктаж проходят и педагоги, которые ведут госэкзамен: они зачитывают инструкцию для участников, сопровождают выпускников в нештатных ситуациях и прочее. Как участники экспериментального родительского ЕГЭ, мы прекрасно прочувствовали на себе подчеркнутую внимательность и предупредительность к нам - притом, что вели мы себя ну совсем, как наши дети! «Я ручку забыла!», «Ой, а если вдруг я ошибусь?», «Что-то звенит - это я вчера наелась гречки с печенью» (проходя металлодетектор), «Вдруг я воду разолью на бланки - что мне делать?» Педагоги справились со всеми нашими тревогами на «пятерку».И вот - торжественный момент: мы заходим в аудиторию и рассаживаемся по местам согласно списку.

Петр I и иже с ним

Педагог, который проводит ЕГЭ, зачитывает инструкцию и затем показывает нам флешку с ключом и нераспечатанный диск с заданиями. Здесь же, при нас, его вскрывают и распечатывают на принтере.

Мы получаем наши экземпляры, проверяем наличие всех листов и четкость печати. Личное первое впечатление от заданий - внутренняя паника. «Я ничего не понимаю!», «Что имеют ввиду этим вопросом?», «Надо было готовиться!». Думается, псковские выпускники не столкнутся с такой проблемой, ведь их готовят к прохождению ЕГЭ чуть ли не с первого класса. Они пишут ВКРы, ВПРы, решают множество тестов с учителем...

Когда паника отступает, перечитываю задания - уже понятнее. На третьем перечитывании беру ручку и начинаю вносить ответы, мучительно вспоминая полководцев Золотой Орды, название города под Москвой и год выхода на экраны «Броненосца Потемкина».

Задания интересные, нетривиальные, сухими их никак не назовешь. Особенно заинтересовали всех творческие задания, связанные с написанием мини-сочинения. В одном надо было найти аргументы за и против утверждения «Петру I не удалось заложить основы для дальнейшего успешного развития экономики страны». В другом - написать сочинение о любом из трех исторических периодов (1019-1054, июнь 1762- ноябрь 1796 или март 1985 - декабрь 1991). «Я могу отказаться?» - раздается вопрос с «камчатки», вызывая нервный смех всех присутствующих дам.

В голове крутится что угодно - Раиса Горбачева, танки, Меншиков, Белый дом, Анна Монс. Наваристый исторический компот! Между тем, нас предупреждают о том, что времени осталось до завершения экзамена 10 минут. Помните это сладко-горькое чувство, что еще можно на что-то повлиять, где-то подправить и улучшить, как-то углубить и прояснить? Вот и мы вспомнили. «Время истекло. Отложите листы в сторону», - строго говорят наши педагоги. И так сложно не сказать по-детски: «Ну, можно еще немножко, ну пять минуточек?»

Все мы мамы, все мы человеки

По завершении экзамена все участники вернулись в учительскую, шумно-возбужденно обсуждая свои впечатления. Кто-то угадал город Коломну, кто-то расстраивался, что написал единичку «с хвостиком», а надо было без, кто-то продолжал обсуждать «плюсы» и «минусы» политики Ельцина в 1991 году, кто-то бежал к телефону - вдруг позвонили по делу...

Но, оказавшись в теплой уютной аудитории, в первую очередь все поблагодарили организаторов. «Спасибо нашим педагогам, которые у нас в группах были, - говорили родители. - Очень доброжелательно все прошло». Педагоги ответили, что сами на экзаменах обычно волнуются больше, чем экзаменующиеся - важно ведь не сбить, не напугать, снять напряжение, быть тактичными. Ручку дать, в конце концов.

Тем не менее, большинство родителей сошлись в общем ощущении: страшно было сделать какую-либо ошибку. Масла в огонь подлили рассказы о том, как один псковский выпускник ошибся строкой, перенося верные ответы на бланк ответов с черновика. В итоге они были не засчитаны. «Но ведь ребенок ответил верно, - возмущались родители. - Мы же оцениваем знания, а не верность заполнения бланка! А в суд никто не подавал?»

Возмущение вылилось в обсуждение объективности возможных оценок за ЕГЭ. Как известно, тестовую часть проверяют машинным «ключом», а творческую оценивают два эксперта. «Мы руководствуемся Порядком проведения ЕГЭ, который утвержден Министерством образования, - подчеркнули представители управления образования. - Это общий порядок, им пользуются в любом регионе. Черновик не учитывается, оцениваются только ответы на бланках. Это документ, дети должны уметь правильно оформлять его. Поверьте, наши дети прекрасно справляются с такой задачей. Они знают, что 80% успеха на ЕГЭ - это правильное оформление».

Кроме того, есть четкие критерии оценки не только по точным, но и по гуманитарным предметам - литературе, истории, обществознанию. В кодификаторах четко прописано, за что и как ставится балл, за что снимается. Эксперты комиссии проходят обучение, а после написания ЕГЭ собираются для обсуждения критериев. «Человеческий фактор может присутствовать, но все стремятся к объективности, - подчеркнула Наталья Кучерова. - Более того: Федеральный институт педагогических измерений на закрытых вебинарах специально для экспертных комиссий заранее проводит встречи, где поясняет, на что обратить внимание и какие могут быть нюансы в соответствующих регионах. Порядка 30% работ уходят на межрегиональную перепроверку. Что касается апелляций, то конфликтная комиссия проверяет оценку эксперта в соответствии с критериями, а не содержание работы».

Наталия Соколова напомнила, что главное, что могут сделать родители для своих детей перед ЕГЭ, - настроить их на позитивное восприятие, успокоить, ведь после ЕГЭ жизнь продолжается. 

«Расскажу на своем личном примере, - добавила омбудсмен. - У меня ребенок очень рассчитывал получить по истории хороший балл. Получила меньше, поступила не туда, куда хотела. Год отучилась, на "отлично" окончила первый курс и затем поступила, куда хотела, причем, не пересдавая ЕГЭ по истории. Она сказала, что больше она бы участвовать в этом никогда не хотела. Для моей семьи ЕГЭ - тема закрытая».

Наталия Соколова призналась, что она - противница ЕГЭ. «Я считаю, что должна быть ротация: для тех, кто не может говорить - ЕГЭ, для гуманитариев - альтернативные формы сдачи, - пояснила она. - Но это моя позиция как человека, а не как уполномоченного. ЕГЭ дает возможность быть уверенным в том, что все мы находимся в равных условиях, что никому не будет завышена или занижена оценка».

Начавшие было возмущаться родители утихли. «Понимаете, здесь такой момент: мы детям не можем сказать, что очень за них волнуемся, а вам - можем...», - сказала одна из мам. А другая вздохнула: «Все мы мамы, все мы человеки»...

Проба пера

В какой-то степени успокоить родителей и детей призван общегородской экзамен, который в этом году пройдет на всех площадках ЕГЭ города 24 апреля (дата может быть изменена). Такой экзамен проводится традиционно уже много лет. Это своего рода репетиция перед настоящим экзаменом: выпускники знакомятся со школой, где будет организовано испытание, просчитывают дорогу и возможные пробки (на экзамен опаздывать можно, но не рекомендуется).

В этом году пробно все напишут русский язык, проверять работы будут учителя школ, в которых учатся выпускники.

«В этом году примут участие все выпускники - это порядка 1300 человек, - отметила Наталья Кучерова. - Все они пойдут в свои пункты, запомнят дорогу: ведь многие ученики Завеличья не знают школы Запсковья и наоборот. Потренируются и организаторы - педагоги, которые будут вести ЕГЭ. Все будет организовано максимально приближенно к реальному госэкзамену: с досмотром, паспортным контролем, инструктажем, продолжительностью три часа».

А 13 мая для псковских школьников, которые учатся в базовых школах ЕГЭ, пройдет день федеральной тренировки, во время которого будет проведена апробация и техническая подготовка пунктов проведения, проверка подготовки организаторов, всех работников пунктов проведения, техники и детей. Процедура также будет приближена к реальному экзамену. Результаты получат спустя 10-11 дней.

Кстати, как сообщили родителям, именно в лицее №4 начнутся самые первые экзамены - по географии и литературе, затем - русский, математика базовая и профильная, обществознание и резерв физика. В 18-й школе пройдет ЕГЭ по химии, биологию будут сдавать в 20-й и 24-й школе.

Успокоило родителей и то, что из года в год псковские школьники достаточно успешно пишут ЕГЭ. «У нас высокие результаты, всегда превышают среднероссийские и среднеобластные практически по всем предметам, - подчеркнули представители управления образования. - В частности, по истории в прошлом году средний балл по России и области был 55, а по Пскову - 56. Много ребят - порядка 10% ребят, выбравших историю, - набрали выше 80 баллов. Это очень хороший результат. Стабильно хорошие результаты по русскому языку, по математике - в этом году уровень выше общероссийского».

***

Псковские родители сдали ЕГЭ на твердую «четверку». Учителя истории, конечно, посоветовали подтянуть знания по предмету, но все же признали сданный экзамен вполне успешным.

«Мы должны понимать: от субъективности полностью мы не можем уйти, но процедура ЕГЭ проводится с целью максимально объективно оценить знания выпускников, - заверили родителей педагоги. - Все равно главное - знания. Знания есть? Значит, все будет в порядке!».

Если у вас есть вопросы или тревоги относительно ЕГЭ, звоните на телефон региональной «горячей линии» (8112)29-99-51. Вам окажут всю возможную помощь. И невозможную тоже!

Елена Никитина

Теги: #егэ
Источник: Псковская Лента Новостей
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