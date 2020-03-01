Общество

Места для карантина из-за угрозы коронавируса предусмотрели в Псковской области

Места для карантина из-за угрозы коронавируса предусмотрели в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по здравоохранению.

«Мы успокоим наше население. Этот вопрос на особом контроле. У нас организован оперативный штаб, в состав которого входят все структуры, Роспотребнадзор, наш комитет, - сказала председатель областного комитета по здравоохранению Марина Гаращенко. - Понимая, что в СМИ прошла информация о случаях в Прибалтике, в Европе, и, понимая, что мы приграничная территория, к которой нужно особенно внимательно относиться, все необходимое мы предпринимаем. Но я бы не стала паниковать на месте жителей области. Пункты пропуска, которые ведут из Европы к нам, контролируются. Насколько я знаю, у Роспотребнадзора выставлен там свой персонал, они проводят опрос людей, откуда они едут, с кем контактировали и так далее».



По словам Марины Гаращенко, заложено дополнительное финансирование на борьбу с коронавирусом. «Мы предусмотрели покупку средств индивидуальной защиты и специальных костюмов для медработников и будем даже предусматривать носилки с боксом, если к нам, не дай бог, поступит такой пациент», - добавила она.

Руководитель профильного комитета подчеркнула, что медицинские организации подготовлены в полном объеме. Есть приказ о перепрофилировании коек в учреждениях здравоохранения в случае необходимости. «Если она возникнет, мы будем к этому готовы», - заключила Марина Гаращенко.