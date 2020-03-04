Общество

Что построят, отремонтируют и реконструируют в Псковской области в 2020 году? ИНФОГРАФИКА

В этом году в Псковской области в рамках госпрограмм запланированы масштабные стройки, реконструкции и капитальные ремонты. Это и продолжение строительства социального городка в деревне Борисовичи Псковского района, и капремонт Печорской районной больницы, и завершение строительства Великолукской городской больницы, и строительство нового корпуса Противотуберкулезного диспансера, и реконструкция системы водоснабжения в Великолукском районе, и газификация частного сектора в Новосокольниках, и реконструкция стадиона «Локомотив» в Пскове…

Подробнее о планах на этот год смотрите в нашей инфографике.