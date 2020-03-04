Общество

Увидеть обитателей Полистовья и ощутить себя в центре огромной трясины могут новгородцы

Фотовыставка Полистовского заповедника открылась 6 марта в Великом Новгороде. Экспозиция размещена в торговом доме «Русь», сообщили Псковской Ленте Новостей в заповеднике.

Запечатленные на снимках пейзажи заповедного мира Полистовских болот разрушают миф о болоте, как о топком, опасном и непривлекательном месте. Ее посетили смогут увидеть краснокнижные растения, моховой ковер с бусинами клюквы, снежные просторы, обитателей Полистовья, величественные виды рек и озер, отметили организаторы выставки.

Полистовский заповедник - единственный государственный природный заповедник Псковской области. В восточной своей части он имеет общую границу с Рдейским заповедником. Заповедники созданы в один день – 25 мая 1994 года, они охраняют части Полистово-Ловатской болотной системы, одной из крупнейших болотных систем Европы.

Задача Полистовского заповедника – сохранение в первозданном виде дикой природы верховых болот, появившихся после отступления Валдайского ледника 10 тысяч лет назад. Здесь сохраняются редкие виды животных и растений.

«Посетители комфортных и безопасных экологических маршрутов заповедника могут увидеть ни на что не похожие пейзажи верхового болота, ощутить себя в центре огромной трясины, вдохнуть запах вереска и мхов. Узнать много нового о дикой природе родного края», - отметили в заповеднике.

Возможность увидеть фотовыставку заповедника у жителей и гостей города будет до 27 марта, вход свободный.