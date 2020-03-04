Общество

Псковский детский омбудсмен Наталия Соколова высказалась о резонансном случае в Лавровской гимназии

Манипулированием и попыткой завоевать авторитет назвала псковский детский омбудсмен Наталия Соколова резонансное происшествие в Лавровской гимназии с участием ученика старших классов и учителя.

Смотрите также Конфликт произошел между учащимся и педагогом в Лавровской гимназии. ВИДЕО

Об этом она заявила сегодня, 11 марта, на пресс-конференции в Общественном пресс-центре ПЛН, посвященной вопросам взаимоотношений учителей и школьников, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Она подчеркнула, что в ролике, который разлетелся по Сети, ее больше всего поражает «бездействие наблюдающей толпы».

«Ни один ребенок не сказал ему (школьнику - ред) - что ты делаешь? Иди на свой урок», - отметила Наталия Соколова. По ее мнению, съемка этого конфликта производилась с целью набрать «лайки».