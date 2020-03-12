Общество

Александр Седунов: Проверка по факту инцидента между учеником и педагогом в Лавровский школе продолжается

«Говорить, что проверка по факту инцидента между учеником и педагогом в Лавровский школе закончена, преждевременно. Это вопиющий случай для школы», - заявил председатель регионального комитета по образованию Александр Седунов сегодня, 12 марта, на пресс-конференции, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

По его словам, еще необходимо предпринять дополнительные усилия в отношении всех вовлеченных в образовательный процесс.

Александр Седанов напомнил, что ребенок - участник инцидента перешел на домашнюю форму обучения.

«Всесторонняя оценка ситуации будет даваться не только региональным комитетом по образованию, но и контрольно-надзорными органами», - заявил спикер и отметил, что региональный комитет активно работает с администрацией Печорского района, администрацией школы и детским омбудсменом.

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Напомним, что в образовательном учреждении случился конфликт между учащимся и преподавателем, видео которого было размещено в социальных сетях.