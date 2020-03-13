Общество

Минтруд планирует ввести беззаявительный механизм назначения пенсий

Беззаявительный механизм назначения пенсий планируют ввести в России с 2021 года. Достигшие 45 лет граждане через сайт госуслуг начнут получать автоматические уведомления о размере своих накоплений, пишет газета «Известия».

Минтруд готовит законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам назначения и выплаты пенсий в целях создания удобных условий реализации права на пенсионное обеспечение».

«Минтруд России обеспечивает гражданам условия для максимально комфортной реализации своих социальных прав. Для этого ведется работа по внедрению в социально-трудовой сфере цифровых технологий. Принятие законопроекта позволит перейти к проактивному назначению пенсий», - рассказали в пресс-службе министерства.

В ведомстве отметили, что уведомления ПФР, согласно разработанному проекту, будут приходить автоматически через портал gosuslugi.ru раз в три года после того, как человеку исполнилось 45 лет. Информация будет включать в себя примерный размер страховой пенсии по старости, рассчитанный по данным уже накопленных пенсионных прав.

Кроме того, проектом предлагается ввести для людей с ограниченными возможностями беззаявительный порядок назначения пенсии по инвалидности.

Инициативу министерства готовы поддержать все фракции Госдумы, включая коммунистов. Эксперты считают, что законопроект отчасти нивелирует недовольство граждан пенсионной системой.

По словам политтехнолога Дмитрия Фетисова, законопроект укладывается в логику послания президента, который неоднократно обращал внимание на низкую информированность населения о своих правах и льготах.