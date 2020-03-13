Общество

Денис Иванов: Поправки в Конституцию подчеркивают социальную направленность нашего государства

«Безусловно, я поддерживаю поправки в Конституцию, которые предложил президент Владимир Путин в послании Федеральному Собранию. Мы все внимательно следим за работой над поправками, но меня, моих избирателей в первую очередь интересует те поправки, которые касаются прямой поддержки населения России», - заявил руководитель фракции «Единая Россия» в Псковской городской Думы, депутат Денис Иванов.

Он выступил с отчетом о проделанной работе перед жителями и партийцами своего избирательного округа №15. Одной из главных тем обсуждения стало внесение изменений в Конституцию России. Денис Иванов призвал избирателей обязательно принять участи в общероссийском голосовании, которое пройдет 22 апреля, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии «Единой России».

Он также отметил, что эти поправки напрямую касаются миллионов россиян, десятков тысяч жителей города, в том числе конкретно псковичей и избирателей 15-го округа. «Важно, чтобы в основном законе страны были закреплены слова о том, что МРОТ должен быть не ниже прожиточного минимума, а индексация пенсий обязательна и не реже одного раза в год, - отметил Иванов - Для старшего поколения, которое, пожалуй, больше других переживает за судьбу родины, очень важны поправки, которые касаются суверенитета нашего государства. Мы мирный народ и правильно, когда в Конституции будут слова, что мы не отчуждаем чужих территорий и своих не отдадим», - заключил депутат гордумы.