Общество

За просрочку коммунальных платежей псковским пенсионерам не будут начислять пени

В Псковской области разрабатывается комплекс мер поддержки пожилых людей и людей, страдающих хроническими заболеваниями. Об этом в своем инстаграм-аккаунте сообщил губернатор Михаил Ведерников.

«Учитывая средний возраст жителей региона, мы находимся в группе риска. Поэтому уже сейчас разрабатываем комплекс мер, которые позволят пожилым людям и людям, страдающим хроническими заболеваниями, перейти на домашний карантин. Принципиально важно продумать инструменты поддержки для тех, кому сегодня не могут помочь родные, и кому необходимо систематически выходить в город – за покупками, лекарствами, оплатой услуг и так далее. Договорились, что за просрочку коммунальных платежей не будут начислять пени и штрафы», - написал глава региона.

Он отметил активную работу в этом ключе волонтеров, Центра социального проектирования и добровольчества, «Команды 2018», которые с региональным отделением ОНФ создали оперативный областной «Волонтерский штаб» помощи пожилым людям в период вспышки коронавируса.

«Ребята помогут в покупке продуктов, лекарств и решении бытовых проблем. К акции уже присоединились некоторые студенты медицинских училищ, муниципальные специалисты по молодежной политике, сотрудники социальных центров обслуживания населения, общественники, просто, неравнодушные люди. Помощь будет профессионально организована со всем вниманием к здоровью волонтёров и людям, нуждающимся в помощи и поддержке», - отметил Михаил Ведерников и пригласил к ней присоединиться.