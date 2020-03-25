Общество

В ближайшие 3 месяца семьям, имеющим право на маткапитал, будут платить еще по 5 тыс. рублей на каждого ребенка до 3 лет

Президент России Владимир Путин предложил в ближайшие три месяца выплачивать семьям, имеющим право на маткапитал, дополнительно по 5 тыс. рублей на каждого ребенка до трех лет.

«Надо поддержать семьи с детьми. Предлагаю в ближайшие три месяца, начиная уже с апреля, выплачивать всем семьям, имеющим право на материнский капитал, дополнительно по 5 тысяч рублей ежемесячно на каждого ребенка в возрасте до трех лет включительно», - сказал Путин в своем обращении к народу по поводу коронавируса, передает «Интерфакс».

«Такая поддержка сейчас особенно важна для семей, где дети сейчас не посещают ясли или детский сад, для родителей, которые находятся на больничном или в отпуске по уходу за ребенком», - подчеркнул президент.

Президент РФ Владимир Путин также поручил правительству ускорить выплаты на детей от трех до семи лет включительно и ввести эту меру на месяц раньше, чем планировалось.

«Что касается нашей новой поддержки, а именно выплат для детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, поручаю правительству форсировать все организационные мероприятия, чтобы семьи начали получать эти выплаты не в июле, как планировалось, а на месяц раньше - уже в июне», - сказал Путин в ходе обращения к россиянам.