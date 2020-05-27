Общество

Россия предложила ВОЗ восемь вакцин от коронавируса

Россия предложила Всемирной организации здравоохранения восемь вакцин от коронавирусной инфекции. Об этом рассказала представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.

По ее словам, в настоящее время в мире разработаны 124 потенциальные вакцины от коронавируса нового типа, о которых знает организация. При этом 10 из них уже проходят клинические испытания, а 114 находятся на доклинической стадии.

Россия, по словам Вуйнович, внесла очень большой вклад в создание сыворотки.

«Мы имеем регистрацию восьми вакцин-кандидатов из разных институтов РФ», - цитирует Вуйнович РИА «Новости».