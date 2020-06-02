Общество

Николай Рассадин призвал псковичей идти на голосование по поправкам в Конституцию

Николай Рассадин призвал всех жителей Псковской области идти на голосование по поправкам в Конституцию РФ. Об этом активный участник общественно-политической жизни региона, директор гипермаркета «Империал» заявил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове сегодня, 2 июня.

«Я призываю всех пойти голосовать. Я буду голосовать категорически против внесения изменений в Конституцию. Внесение поправок должно проходить гораздо серьезнее. Этим должны заниматься специалисты в области юриспруденции и конституционного права. Общие фразы в Конституции недопустимы», - заявил Николай Рассадин.

По мнению спикера, с таким отношением к поправкам, можно в основной закон и правила дорожного движения записать. «Государство должно заботиться о детях, но зачем это в Конституции? Медицина и так должна быть общедоступна, если это закрепят в Конституции, вряд ли ситуация сразу кардинально изменится», - считает Николай Рассадин.

«Приходить голосовать обязательно. Это нужно делать так, как вам подсказывает ваш жизненный опыт, образование и умение анализировать происходящее вокруг. Лично я вижу, что многие люди просто не понимают происходящее, они искренне верят, что слово написанное в Конституции, резко изменит их жизнь», - заключил он.