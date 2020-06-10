Общество

Пострадавшие категории налогоплательщиков освобождаются от уплаты налогов за второй квартал года

Опубликован закон, который вносит несколько поправок в часть вторую Налогового кодекса РФ, направленных на поддержку бизнеса. В частности, несколько категорий налогоплательщиков освобождаются от уплаты налогов и авансовых платежей по налогам и сборам за 2 квартал 2020 год, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

«Внесенные изменения направлены на снижение налоговых издержек и социальную поддержку бизнеса в условиях борьбы с распространением коронавирусной инфекции, - сказала руководитель УФНС по региону Анна Кутузова. - Поддержку получат сразу несколько категорий налогоплательщиков, которые наиболее в ней нуждаются».

В частности, к ним относятся:

индивидуальные предприниматели и организации, включённые в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, и осуществляющие деятельность в отраслях экономики, в наибольшей степени пострадавших от коронавирусной инфекции;

пострадавшие некоммерческие организации по реестрам, которые будут сформированы уполномоченными органами.

Эти налогоплательщики освобождаются от следующих налогов и сборов:

налога на прибыль организаций в части авансовых платежей за II квартал 2020 года;

налога по упрощенной системе налогообложения, налога на доходы физических лиц для ИП в части платежей за II квартал 2020 года;

единого сельскохозяйственного налога в части авансового платежа за первое полугодие 2020 года;

единого налога на вмененный доход, водного налога, торгового сбора в части налога (сбора), исчисленного за II квартал 2020 года;

акцизов, налога на добычу полезных ископаемых в части налога за апрель-июнь 2020 года;

налога по патентной системе налогообложения - за календарные дни срока действия патента, приходящиеся на апрель, май и июнь 2020 года.

Освобождение от уплаты имущественных налогов за период с 1 апреля по 30 июня 2020 года будет предоставлено:

по налогу на имущество организаций – для всех объектов;

по транспортному и земельному налогам – для транспортных средств и земельных участков, используемых (предназначенных для использования) в предпринимательской и (или) уставной деятельности;

по налогу на имущество физлиц – для объектов недвижимости, используемых (предназначенных для использования) в предпринимательской деятельности.

Кроме того, пониженный тариф страховых взносов в размере 0% установлен для пострадавших лиц в отношении выплат за апрель, май и июнь 2020 года.