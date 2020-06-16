Первых свидетелей по делу журналистки Светланы Прокопьевой допросили в суде

В Псковском областном суде состоялось слушание по делу журналистки Светланы Прокопьевой. В ходе заседания были допрошены первые свидетели, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Судом были допрошены представители Роскомнадзора, радиочастотного центра, ООО «Гражданская пресса» и ООО «Бумеранг». На судебное заседание были допущены представители прессы.
Рассмотрение дела продолжится завтра, планируется допросить еще 5 свидетелей.
Напомним, Светлане Прокопьевой вменяют публичное оправдание терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК РФ). Как сообщалось, в ноябре 2018 года в эфире «Эха Москвы» в Пскове вышла в эфир программа Прокопьевой, где она анализировала теракт, совершенный на территории страны, и высказала свое мнение о действиях террориста. По мнению следствия, в своей программе она допустила оправдание терроризма. 20 сентября следствие предъявило ей обвинение в публичном оправдании терроризма.