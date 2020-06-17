Общество

Глава Дедовичского района: У нас есть уникальная возможность проголосовать не в один день

Поправки в Конституцию РФ важны и своевременны, они направлены на улучшение жизни людей. Такое мнение высказал глава Дедовичского района Геннадий Афанасьев в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба администрации Псковской области

Он отметил, что жители Дедовичского района с одобрением относятся к поправкам в Конституцию РФ. «Люди сейчас нацелены на то, чтобы прийти на избирательные участки и сделать свой выбор», - сказал Геннадий Афанасьев.

Он заметил, что в поправках отражаются интересы людей, гарантии на труд и социальные выплаты. Также, по мнению главы района, важны политические поправки: «Сильная политическая власть всегда нужна стране, я разделяю эти поправки».

Геннадий Афанасьев подчеркнул, что закрепление в Конституции таких понятий, как патриотизм, семья, дети - актуальная тема, в связи с происходящими событиями такие поправки необходимо вносить.

Глава Дедовичского района добавил, что сам примет участие в голосовании 25 июня. Кроме того, многие жители Дедовичского района настроены идти голосовать в первый день, 25 июня.

«Сейчас есть уникальная возможность: прийти голосовать не в один день, ведь в последний день всегда людям времени не хватает, будет больше людей. Чтобы обезопасить себя и членов избирательных комиссий, я объясняю людям, что с 25 июня нужно приходить голосовать», - рассказал Геннадий Афанасьев.