Общество

Капремонт в 240 домах проведет за год регоператор в Псковской области

Мероприятия по капитальному ремонту общего имущества в 240 многоквартирных домах Псковской области запланированы в 2020 году. Об этом стало известно в ходе рабочей встречи губернатора Михаила Ведерникова с руководителем регионального оператора — Фонда капитального ремонта Псковской области Виктором Иващенко, сообщили в пресс-службе областной администрации.

Так, в это число входят строительно-монтажные работы 345 элементов в 220 зданиях. Собственники помещений в этих домах формируют фонд капитального ремонта на общем счете регионального оператора.

На сегодняшний день выполнено 147 работ и услуг по капитальному ремонту в 137 многоквартирных домах.

На реализации краткосрочных планов по капитальному ремонту, по словам Виктора Иващенко, также сказалась ситуация с самоизоляцией граждан из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Собственники помещений в многоквартирных домах, в которых поводятся работы на фасадах и крышах, неоднократно высказывали недовольство из-за шума во время их проведения, а также поступали просьбы об изменении режима проведения работ.

Подрядные организации работы по капитальному ремонту продолжают, но при этом они проводятся с минимальным дискомфортом для граждан. Михаил Ведерников дополнительно подчеркнул, что на объектах представители подрядных организаций обязательно должны соблюдать меры противовирусной безопасности и за этим необходимо осуществлять контроль.

Отдельно участники совещания обсудили ситуацию с капитальным ремонтом лифтового оборудования. Виктор Иващенко заметил, что утвержден краткосрочный план реализации региональной программы на 2021-2023 годы, в соответствии с которым запланирована замена 65 единиц лифтового оборудования в 20 многоквартирных домах Псковской области. Это количество не закроет в полном объеме существующую потребность по замене лифтов к 2025 году. Для решения этого вопроса необходимо выделение дополнительных денежных средств. Глава региона отметил, что этот вопрос необходимо проработать совместно с вице-губернатором Василием Осиповым и специалистами регионального комитета по строительству и ЖКХ .

Стороны также обсудили собираемость взносов на капитальный ремонт. На территории Псковской области она с каждым годом увеличивается, что свидетельствует о высокой социальной активности и желании людей улучшить свои жилищные условия. На сегодня собираемость составляет 80,4%. Лидерами в этом направлении являются Новосокольнический, Порховский, Пустошкинский районы, Псков и Великие Луки. В отстающих — Гдовский, Себежский и Опочецкий районы.

Несмотря на высокий уровень собираемости, задолженность жильцов многоквартирных домов перед региональным оператором составляет около 600 млн рублей. Виктор Иващенко в рамках данного вопроса отметил, что специалистами Фонда капитального ремонта Псковской области совместно с органами местного самоуправления ведется разъяснительная работа с гражданами о необходимости оплаты взносов на капитальный ремонт. Губернатор в свою очередь положительно оценил деятельность организации в обеспечении финансовой стабильности Фонда.