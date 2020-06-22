Общество

В районах Псковской области почтили память павших в годы войны

Сегодня, 22 июня, в 79-ю годовщину начала Великой Отечественной войны, в районах Псковской области прошли мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

На братском захоронении «Высокое» в поселке Дедовичи, где захоронено 211 воинов-красноармейцев, а также на могилах Героя Советского Союза Михаила Харченко и юного партизана Юры Иванова состоялось возложение цветов и зажжение памятных свечей. В мероприятии приняли участие глава района Геннадий Афанасьев, секретарь местного отделения «Единой России» Юлия Петрова, а также активисты партии и местные жители.

«Начиная с 2009 года 22 июня, в День памяти и скорби, по всей нашей стране, а также за рубежом проводится традиционная мемориальная акция «Свеча памяти». В Дедовичском районе акция «Свеча памяти» также стала традиционной. Поэтому сегодня на могилах погибших земляков были зажжены лампады в знак вечной памяти о подвиге нашего народа в Великой Отечественной войне. Такие же мероприятия прошли и во всех сельских поселениях района», - рассказала Юлия Петрова.

В Красногородском районе активисты партии, депутаты Собрания сельского поселения «Пограничная волость» провели акцию «Свеча памяти» у воинского мемориала в деревне Покровское. Участники акции зажгли памятные свечи, возложили цветы и почтили память павших героев минутой молчания.

В Невеле в акции «Свеча памяти» приняли участие единороссы - глава Невельского района Олег Майоров и секретарь местного отделения партии, председатель районного Собрания депутатов Виктор Зуев. Они возложили цветы к воинским захоронениям и минутой молчания почтили память воинов-освободителей.

В городе Опочка возложили цветы на братском захоронении и минутой молчания почтили память павших воинов глава Опочецкого района Юрий Ильин и председатель районного Собрания депутатов Олег Василевский.

Партийный проект «Историческая память» следит за сохранением и реставрацией памятников истории и культуры. Сегодня в России насчитывается более 90 тыс. памятников федерального, регионального и местного значения, причем каждый второй из них требует срочного капитального ремонта. Партпроект осуществляет контроль за их реставрацией, привлекая к активному сотрудничеству общественников, которые оперативно указывают на те или иные недостатки в работе. Кроме того, партпроект ведет специальное направление, которое посвящено сохранению памяти о Великой Отечественной войне. В рамках этого направления в регионах реализуются такие проекты, как «Защитникам Отечества посвящается…», «Вахта памяти», «Свеча памяти» и многие другие.