Крупные акции пройдут в Псковской области 24 июня

Завтра, 24 июня, в Псковской области пройдет несколько крупных акций.
Акция «Весть Победы». 24 июня в 12.00 местного времени в течение 1 минуты раздается гудок всех транспортных средств – от личных авто до общественного и делового транспорта.
Акция «Я рисую мелом». В акции участвуют дошкольные учреждения. Малышам во время прогулки предлагается нарисовать рисунки на тему «Мир без войны». Участникам акции предлагается сфотографировать и выложить эти картины в социальную сеть ВКонтакте с хештэгами #ярисуюмелом и #75победы
Акция «#Победный марш». 24 июня в течение дня по системе звукового оповещения будут играть военные марши разных лет, с целью поднятия настроения, создания атмосферы праздника, бодрости духа.
Акция «Лучи Победы». Через площадки информационных сетей и региональных СМИ жители региона будут приглашены к возможности включить фонарики в 21.50 возле окон своих домов с целью единения в этот радостный день весь жителей региона в преддверии праздничного салюта.
Всероссийская акция «Γoлyбь миpa». Художники и декораторы Театрально-концертной дирекции Псковской области записали для псковичей мастер-классы по изготовлению фигурок голубей.
Вcex жителей Псковской области призывают coздaть cвoю фигypкy гoлyбя, кaк cимвoл ceгoдняшнeй миpнoй жизни. Cвoeгo гoлyбя мoжнo нарисовать, смастерить из бумаги или из пoдpyчныx cpeдcтв и нaклeить нa oкнo, a дaлee cфoтoгpaфиpoвaть и «oтпpaвить в пoлeт» в интepнeт-пpocтpaнcтвo c пoжeлaниeм Mиpa и xeштeгaми #ΓoлyбьMиpa #радостьпобеды #год2020. Тем самым, все желающие смогут выразить свою благодарность ветеранам, отстоявшим нашу великую родину в трудные годы войны, а также показать всем поколениям, что мир на земле - это самое важное, что следует беречь и защищать.
Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"
Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна
18+
18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор