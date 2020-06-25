Виктор Остренко отметил серьезный подход облизбиркома к организации голосования по Конституции

Заместитель председателя Псковского областного Собрания, куратор Молодежного парламента Виктор Остренко отметил серьезный подход Избирательной комиссии региона к организации голосования по поправкам в Конституцию.
«Важно, что Избирательная комиссия Псковской области в тяжелых условиях, связанных с коронавирусом, серьезно подошла к организации голосования, которое, по сути, является массовым мероприятием, - отметил он в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. - Гражданам предоставлена возможность реализовать свои гражданские права, проголосовав по поправкам в Конституцию, и при этом обеспечена безопасность. В условиях распространения коронавируса безопасность стоит на первом месте, и для этого на сегодняшний день сделано все: у граждан есть возможность проголосовать в течение недели, на участке или на дому».
Сам Виктор Остренко решил не откладывать с голосованием и сделать это уже сегодня. Правом голосования до основного дня - 1 июля - он рекомендовал воспользоваться и остальным псковичам, чтобы минимизировать риски распространения коронавирусной инфекции.