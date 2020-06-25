Алина Кулик: Отдать свой голос за или против поправок в Конституцию — это гражданский долг

«Голосование по поправкам в Конституцию РФ — возможность для каждого человека поучаствовать в развитии страны», - отметила в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове председатель комитета по правовым вопросам и законотворчеству Молодежного парламента при Псковском областном Собрании Алина Кулик.
«На мой взгляд, это гражданский долг — отдать свой голос за или против поправок. Это возможность для каждого человека поучаствовать в развитии страны и определить в некоторой степени будущее, вектор развития государства. Да, это важно, я буду голосовать», - подчеркнула она.
Между тем доводы тех, кто решил не участвовать в голосовании, потому что его надо было проводить по каждой поправке отдельно, Алина Кулик считает «проявлением пассивной гражданской позиции». «Нужно понимать, что принимается свыше 200 поправок и голосовать за каждую в отдельности затратно в плане человеческих и материальных ресурсов. Сложно будет организовать подобный процесс. Одни средства индивидуальной защиты чего стоят», - заметила она.
«Кроме того, Конституция — основной закон государства, и важно видеть всю картину целиком, а не отдельную часть, одно без другого работать не будет», - сказала Алина Кулик, поясняя целесообразность пакетного принятия поправок.