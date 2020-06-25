Путин заявил о недопустимости принуждения к голосованию

Президент России Владимир Путин заявил, что нельзя никого принуждать к участию в голосовании по поправкам в Конституцию РФ.
Также российский лидер подчеркнул, что результаты голосования не должны накручиваться, пишут «Известия».
«Наша общая важнейшая задача, чтобы результаты общероссийского голосования были абсолютно достоверными, легитимными. Здесь нельзя допускать никакой принудиловки, накрутки явки, не говоря уже о сбоях при учете поданных голосов, чтобы впоследствии никто и никогда не мог поставить под сомнение ту позицию, которую выскажут граждане России», — сказал глава государства на встрече с членами Общественной палаты РФ нового состава.