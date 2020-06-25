Председатель областного избиркома Игорь Сопов проголосовал по поправкам в Конституцию

Председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Придя на избирательный участок №1, расположенный в центре студенческих инициатив ПсковГУ, он не только реализовал свое конституционное право, но и убедился, что процедура голосования здесь организована с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора, сформулированных в целях предупреждения распространения коронавируса.
При входе на участок Игорю Сопову, как и всем участникам голосования, измерили температуру, выдали средства защиты — маску и перчатки, а также предложили воспользоваться санитайзером для рук. Далее глава облизбиркома на расстоянии показал паспорт члену УИК, расписался в списке голосующих напротив своей фамилии, получил бюллетень и после голосования опустил его в урну.
Напомним, основной день голосования по поправкам в Конституцию — 1 июля, но у граждан есть возможность проголосовать до дня голосования — в период с 25 по 30 июня. Свое конституционное право можно реализовать как на участке, так и на дому. Для этого нужно подать письменное заявление или позвонить в свою участковую избирательную комиссию. Члены УИК в сопровождении общественных наблюдателей придут к участнику голосования домой в заранее оговоренное время.