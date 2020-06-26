Антон Минаков выразил свое отношение к поправкам в Конституцию

Депутат Псковского областного Собрания, руководитель фракции ЛДПР Антон Минаков выразил свое отношение к предложенным изменениям в Конституции РФ – 26 июня парламентарий пришел на избирательный участок и проголосовал по поправкам в основной закон страны. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.
«В первую очередь, это обязанность любого гражданина – ходить на выборы всех уровней: и по выборам кандидатов в депутаты, и в губернаторы, и по поправкам в Конституцию», - отметил Антон Минаков.
Напомним, в бюллетене, который получают участники всероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ, содержится один вопрос «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?» и поля для ответов «Да» и «Нет». Изменения в основной закон считаются одобренными, если за них проголосует более половины граждан, принявших участие в голосовании. В этом случае поправки вступят в силу со дня опубликования результатов общероссийского голосования.