Общество

Горькая ликвидация лучше сладкой убыточности?

В июне стало известно, что Псковская областная типография, отметившая в 2018 году столетний юбилей, будет ликвидирована. Кажется, на этот раз все-таки окончательно и бесповоротно.

К сожалению, новость не ошарашила. Да, в каком-то смысле уходит целая эпоха, а это всегда грустно. К тому же закрытие любого предприятия – событие априори неприятное для собственника, руководителя, работников и их семей. С другой стороны, в данном конкретном случае, банкротство и ликвидация - закономерный итог, к которому предприятие шло пусть мучительно и долго, но достаточно уверенно. Тут, пожалуй, возникает лишь один вопрос - зачем эту агонию несколько раз искусственно продлевали. Особенно, если учесть, что президент страны дал ясно понять, что государственные и муниципальные предприятия в любом случае будут содержаться только до 2023 года.

Советское унитарное наследие уходит в прошлое, потому что показывает лишь неэффективность, убытки и неспособность на равных конкурировать с коммерческим сектором. Такова объективная реальность, даже если кому-то она кажется горькой.

Хватит многоточий

«Крупнейшее полиграфическое предприятие, основанное в 1918 году. Современное оборудование, высококвалифицированные печатники и переплетчики, дипломированные технологи, дизайнеры с большим опытом работы - все это позволяет нам изготавливать полиграфическую продукцию высокого качества, с соблюдением технологии производства и сроков выполнения работы», - так презентует себя на своем официальном сайте Псковская областная типография.

Однако последняя новость на сайте опубликована 27 октября 2016 года, когда типография приглашала поучаствовать в аукционе по поставке газетной бумаги всех заинтересованных. Четыре год сайт не обновлялся, и можно смело утверждать, что и описание предприятия там серьезно устарело. Возможно, квалифицированные кадры – это единственное сегодняшнее достояние ГП. Ни современным оборудованием, ни технологиями оно похвастаться уже давно не может, а хроническая убыточность лишь усугубляет положение дел.

Так ли удивительно, что в истории предприятия этим летом собираются поставить точку после многих десятилетий многоточий? На сухом канцелярском языке это звучит так (цитируем официальный ответ на редакционный запрос в адрес регионального комитета по управлению государственным имуществом): «Администрацией Псковской области принято управленческое решение и издано распоряжение от 1 июня 2020 года № 261-р «О ликвидации ГППО «Псковская областная типография». 15 июня 2020 года была внесена запись о начале процедуры ликвидации в Единый государственный реестр юридических лиц».

В комитете напомнили, что согласно федеральному закону № 485-ФЗ, государственные и муниципальные предприятия, осуществляющие деятельность на товарных рынках, находящихся в условиях конкуренции, подлежат ликвидации или реорганизации по решению учредителя до 1 января 2025 года.

«В связи с тем, что деятельность предприятия на протяжении многих лет является стабильно убыточной, реорганизация путем акционирования признана не целесообразной», - добавили в КУГИ.

В комитете также сообщили, что сравнительный анализ годовой отчетности предприятия за 2019 год показал лишь ухудшение его финансово-экономического положения по сравнению с предыдущими периодами. Кроме того, субсидирование из областного бюджета на погашение задолженности по заработной плате перед сотрудниками предприятия носит систематический характер, «что говорит о низкой платежеспособности и невозможности самостоятельного финансового обеспечения».

«Для улучшения финансового состояния Предприятию необходимо получать стабильную прибыль, увеличивать выручку от продажи товаров, работ, услуг, решать вопросы по модернизации производства для повышения эффективности и конкурентноспособности. Поскольку предприятие уже несколько лет не имеет прибыли, средства на закупку нового современного полиграфического оборудования отсутствуют», - констатировали в КУГИ.

Анамнез

Показательно, слухи о том, что Псковская областная типография находится на грани закрытия, были ее верным спутником, кажется, на протяжении всей ее новейшей истории. Даже нынешний и.о. руководителя ГППО Инга Тимофеева признается, что все 30 лет с лишним, отработанных на госпредприятии, она слышала, что предприятие убыточное и не пора ли его закрыть.

Однако очень долго никто не торопился рубить с плеча. С начала века в типографии сменилось несколько руководителей, и почти каждый из них обещал революцию в жанре – вытащить госпредприятие из долгов, сделать его рентабельным, современным и востребованным, нарастить мощности и расширить ассортимент. У некоторых даже получалось. Но очень ненадолго. Поэтому со стороны все это казалось прикладыванием подорожника к той части тела, которую по-хорошему уже давно надо было бы ампутировать.

Да и череда смен руководителей не всегда проходила гладко. Зачастую новое назначение сопровождалось реорганизацией предприятия, бунтом трудового коллектива, а порой и судебными тяжбами. Каждый новый директор, - а в этом кресле с 2001 года побывали Сергей Биговчий (дважды!), Иван Зимин, Андрей Волошин, Александр Терентьев, плюс несколько врио - костерил на чем свет стоит своего предшественника, а в итоге оказывался не лучше. Сотрудники только ворчали – все разворовывают и разворовывают.

Тем временем, типография покинула здание на Рижском проспекте, показательно уступив его магазинам, и переехала в гораздо более скромные площади на улице Ротной. Несколько раз обещали еще одно новоселье, в более подходящие метражи, но… так и не срослось.

Не помогало перейти из убыточного режима в прибыльный ни книгопечатание, ни эксклюзивная лицензия на печать выборных бюллетеней, ни провальные попытки загнать в типографию силком местные издания. Псковские газеты упорно предпочитали печататься у других, включая те, что входят в состав государственного медиа-холдинга.

А в 2014 году всерьез пошли слухи о возможной приватизации областной типографии. Это казалось вполне убедительным на фоне глобального экономического кризиса, когда региональный бюджет «затянули поясами» и каждая копейка была на счету. Однако этого так и не произошло. Поговаривают, что не обошлось без протекции Николая Цветкова, который на тот момент возглавлял облизбирком.

Последняя капля

Не будем демонизировать областную типографию и выставлять ее исключительно бюджетным кровопийцей. За долгие годы работы на ее станках было отпечатано много интересных, а порой и уникальных изданий, за которые предприятие получало престижные награды. Продукция пользовалась авторитетом и спросом не только регионе, но и за его пределами. Однако с экономической точки зрения ситуация только ухудшалась, и тень неминуемой катастрофы постоянно лежала на финансовой отчетности ГППО.

Очередной серьезный кризис пришелся на период 2017-2018 годов, аккурат накануне 100-летнего юбилея госпредприятия. По результатам проведенного 31 августа 2017 года собрания кредиторов было принято решение о признании ГППО «Псковская областная типография» банкротом, завершении процедуры внешнего управления и введении конкурсного производства с последующей ликвидацией предприятия.

Тогда в ситуацию вмешался Псковоблсовпроф и обратился к тогда еще губернатору Псковской области Андрею Турчаку и вице-губернатору Псковской области Максиму Жаворонкову с просьбой подключиться к переговорному процессу с кредиторами и рассмотреть все возможности поддержки предприятия. Выяснилось, что кредиторская задолженность типографии составляет около 5 млн рублей. При работе согласительной комиссии по бюджету Псковской области на 2018 год получено подтверждение намерений исполнительной власти о сохранении предприятия и выплате денежных средств, которые запрашивались на ликвидацию основной кредиторской задолженности.



На фото (слева направо), и.о. директора Псковской областной типографии Инга Тимофеева,

председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов, председатель профкома предприятия Надежда Антонова.

Затем власть сменилась, в регион пришел новый губернатор - Михаил Ведерников. Он эту эстафету подхватил. В I квартале 2018 года для обеспечения выхода из банкротства администрацией области предприятию была выделена субсидия уже свыше 6 млн рублей, что дало возможность погасить кредиторскую задолженность. Но, очевидно, и эти деньги снова засосала «черная дыра».

Вот, что нам написали в КУГИ области по этому поводу: «В связи с тем, что после прекращения процедуры банкротства к ГППО «Псковская областная типография» были предъявлены ранее возникшие финансовые требования, не вошедшие в реестр требований кредиторов и, несмотря на судебные процессы, предъявленные суммы предприятию пришлось выплачивать, оно так и не смогло выйти из экономического кризиса.

На сегодняшний день в условиях конкурентного рынка предприятия печатной индустрии активно применяют новые цифровые технологии и ГППО «Псковская областная типография», несмотря на вышеперечисленные меры государственной поддержки, не удовлетворяет современным требованиям заказчиков и продолжает «наращивать» убытки, поэтому решение о ликвидации является вынужденной, но вполне обоснованной мерой».

Поддержите, но без нас?

Любопытно, как комментируют ликвидацию областной типографии ее потенциальные клиенты – представители региональных отделений партий. К примеру, первый секретарь Псковского обкома КПРФ, лидер фракции коммунистов в Псковском областном Собрании депутатов Петр Алексеенко уверен, что таким предприятия нужна конкретная поддержка государства, «но этого мы не видим». «Должны быть такие предприятия. Посмотрите у нас есть и нормальные госпредприятия – Псковавтодор, Псковжилстрой, Агрострой», - высказался он.

Политик напомнил, что в свое время компартия совместно с профсоюзами боролась за сохранение областной типографии. Тем не менее, сейчас он признает, что «рынок есть рынок», хоть «это и печально». «Нужна своевременная модернизация. Для этого нужны средства, а, чтобы они были, нужны объемы, а сейчас мы видим, что потребность в бумажной продукции только сокращается, тиражи падают», - пояснил Петр Алексеенко.

Действительно, «рынок есть рынок», сами коммунисты печатают свою бумажно-агитационную продукцию в своей типографии - «Псковское Возрождение».

Депутат городской Думы, справедливоросс Олег Брячак затруднился прокомментировать ситуацию с типографией, поскольку не владеет в полной мере экономической стороной вопроса. Однако уточнил, что к нему обращались по поводу ликвидации типографии. «В любом случае закрытие любого предприятия и потеря даже одного рабочего места – это всегда нехорошо. Особенно в такое тяжелое время, когда с работой плохо. Я очень переживаю за людей, которые работают в областной типографии», - добавил он.

Вот только в самом региональном отделении «Справедливой России», по словам Олега Брячака, услугами типографии не пользовались. И удивительно меняется риторика, когда спрашиваешь, почему.

«Мы всегда анализировали все предложения. Роль играли и сроки исполнения заказа, и цена, и качество. Кто быстрее и дешевле, у того и заказывали. Зачастую муниципальные и государственные структуры проигрывают конкуренцию коммерческим организациям. Последние более гибки в своих решениях. Важную роль играет, безусловно, и наличие современного оборудования – это сказывается и на качестве, и на ассортименте готовой продукции, и даже на затратах на электроэнергию», - пояснил депутат.

«Единая Россия», к слову, тоже редко что-то печатала в областной типографии. Потому что каждый старается найти наиболее выгодное для себя предложение с точки зрения цены и качества. Увы, не всегда услуги госпредприятия этим требованиям соответствовали. Об этом рассказал председатель Псковского областного Собрания депутатов, заместитель секретаря реготделения партии «Единая Россия» Александр Котов.

Он, кстати, более категоричен в мнении о необходимости работы госпредприятий там, где есть конкурентная среда.

«Считаю, что государство не должно участвовать там, где есть конкурентная среда. Естественно, предоставление полиграфических услуг – это среда конкурентная, и на этом рынке работает достаточно большое количество различных компаний. В данном случае речь идет о работе государственного предприятия Псковской области, которое было создано очень давно, и сегодня работать на равных по определению не может. В принципе, теоретически можно представить себе такую ситуацию, когда и госпредприятие может работать эффективно, но возникает резонный вопрос – зачем это нам? Зачем нам учреждать государственное предприятие там, где успешно работают конкуренты. Рано или поздно вопрос с областной типографией все равно бы решился. Я считаю, что нужно просто принять эту процедуру банкротства», - высказался Александр Котов.

А как же люди?

И все-таки остается еще один важный вопрос – а что же будет с работниками ГППО? Добро пожаловать в безработные? Штатная численность работников предприятия на момент ликвидации составляет 27 человек. Кажется, не так много, но в условиях коронакризиса пополнять рынок безработных любым числом едва ли разумная идея.

Исполняющая обязанности директора типографии Инга Тимофеева подчеркнула, что и руководство предприятия, и региональные власти понимают, что первоочередная задача – это трудоустройство людей.

«Составлен график с руководителем аппарата Сергеем Дмитриевым, встречаемся еженедельно по вопросу трудоустройства. У нас узкая специализация – полиграфия. В первую очередь, мы стремимся трудоустроить людей по выбранной ими сфере, в которой у многих наработан большой опыт. Этим я занимаюсь, свои предложения вносит и администрация региона. Но есть понимание, что особенно тяжело придется тем, у кого нет другого опыта работы, кроме как в сфере печати. Задача непростая, несмотря на то, что организаций, оказывающих полиграфические услуги в Пскове, свыше двух десятков. Не все из них готовы принять новых сотрудников. Тем не менее, такие переговоры проводятся», - прокомментировала она.

Вопрос о трудоустройстве обсуждался на встрече администрации области с трудовым коллективом предприятия, подтвердили в региональной администрации. По информации, представленной управлением информационной политики, работа по поиску вакансий и трудоустройству всех сотрудников предприятия ведется совместно с комитетом по труду и занятости Псковской области. Для части сотрудников вакансии уже подобраны.

По словам Инги Тимофеевой, до середины августа люди будут обеспечены работой. Заказы пока есть, более того, что удивительно, стали приходить еще и новые. Видимо, заказчики ожили немного после ограничительных мер по коронавирусу. «Очень жаль, что ликвидационный процесс идет», - добавила она.

При этом и.о. руководителя типографии считает несправедливыми упреки, что ничего не делалось для спасения предприятия. «Со стороны Псковской областной типографии месяца не проходило, чтобы мы куда-то не писали, с кем-то не встречались в связи со сложным финансовым положением. С профсоюзами взаимодействовали. Не могу сказать, что не уделялось внимание и и со стороны администрации области. Но, вероятно, экономическая ситуация не позволяет сегодня тратить бюджетные деньги на типографию. Государство как собственник имеет право поступать со своей собственностью так, как оно посчитает нужным», - заключила Инга Тимофеева.

В период коронавируса, к слову, власти также оказали поддержку предприятию, хотя Псковская областная типография не попала с список пострадавших отраслей из-за злосчастного неподходящего ОКВЭДа. Такая мера позволила выплатить сотрудникам зарплату.

С оборудованием, среди которого есть и эксклюзивное, сложнее. «По вопросу дальнейших действий в отношении имущества предприятия следует отметить, что согласно ст. 63 Гражданского кодекса РФ, если имеющиеся у ликвидируемого юридического лица денежные средства недостаточны для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества юридического лица, на которое в соответствии с законом допускается обращение взыскания. Оставшееся после вышеуказанных процедур имущество предприятия будет передано в казну области», - сухо прокомментировали в КУГИ региона.

Эпикриз

В случае с Псковской областной типографией приходится констатировать - пациент скорее мертв, чем жив. И уже очень давно. Попытки заклеить пластырем субсидий зияющую рану финансовой несостоятельности так и не помогли. Поэтому единственный, пусть и неутешительный выход – облегчить страдания предприятия экономической эвтаназией.

Конечно, можно было бы попытаться пересадить типографии оборудование, подключить к ИВЛ объемных дотаций и безбожно врать родственникам, что пациенту становится лучше. Но в условиях, когда у региона есть масса других куда более важных проблем, особенно на фоне коронакризиса, такие траты областного бюджета были бы просто кощунством.

Безусловно, печально, что история старейшего полиграфического предприятия заканчивается. С другой стороны, есть ясное понимание, что это нужно было сделать еще раньше, а не мучить коллектив подвешенным состоянием десятилетиями. Вселяет оптимизм, что власти взяли на себя бремя по обеспечению рабочими местами сотрудников предприятия. Надеемся, не для галочки, а с конкретными результатами.

Алексей Овчинников