Операторы связи должны заранее предупреждать пользователей смартфонов о необходимости регистрировать устройства в IMEI-базе номеров, считает глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский.
Российская база IMEI-номеров заработает с 1 марта 2027 года в рамках закона о новых мерах защиты россиян от телефонных и интернет-мошенников.
«На мой взгляд, должен быть реализован проактивный подход, чтобы, к примеру, оператор связи сообщал пользователю об этой необходимости — по аналогии с уведомлениями о подтверждении "охлажденного" номера после приезда из-за границы», — сказал Боярский в интервью