Операторы связи должны заранее предупреждать пользователей смартфонов о необходимости регистрировать устройства в IMEI-базе номеров, считает глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский.

Российская база IMEI-номеров заработает с 1 марта 2027 года в рамках закона о новых мерах защиты россиян от телефонных и интернет-мошенников.