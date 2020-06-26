Общество

Масочный режим в Псковской области продлен до 14 июля

В Псковской области до 14 июля пролонгированы обязательства по соблюдению социальной дистанции, масочного и перчаточного режима. Это следует из указа губернатора о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в который сегодня, 26 июня, были внесены изменения, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

До 30 июня сохраняется обязательная самоизоляция граждан старше 65 лет, а уже с 1 июля эта норма указа носит рекомендательный характер.

Смотрите также Псковские творческие коллективы могут вернуться к репетициям

Парикмахерские и косметические салоны теперь могут работать без ограничения числа посетителей, но по-прежнему по предварительной записи и с соблюдением требований Роспотребнадзора.

Кроме того, с 1 июля возобновляется работа муниципальных бань, причем, одновременно число посетителей не должно превышать 50% от общей вместимости. Эти организации также должны неукоснительно соблюдать соответствующие рекомендации Роспотребнадзора.

В остальных случаях ограничительные мероприятия сохраняются на период по 14 июля. Запрещены массовые мероприятия. По-прежнему закрыты для посещения граждан ночные клубы, кинотеатры, СПА-салоны, солярии, сауны, стадионы, детские игровые комнаты и развлекательные учреждения. Продлены и требования к организации работы учреждений образования, социальной защиты и здравоохранения.

Смотрите также Фитнес-клубы и спортцентры возобновят работу в Псковской области

Текст указа губернатора размещен на официальном портале нормативных правовых актов Псковской области.