Общество

Фитнес-клубы и спортцентры возобновят работу в Псковской области

Очередные послабления ограничительных мер, введенные в Псковской области в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией, закреплены указом губернатора Михаила Ведерникова. Целый ряд статей указа посвящен сфере физической культуры и спорта, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

Так, открываются фитнес-клубы и спортивные центры, но при условии соблюдения требований Роспотребнадзора и заполнения не более 50% от общей вместимости. Кроме того, все контактные поверхности в местах общего пользования должны дезинфицироваться каждые 2 часа, а сами помещения — каждые 4 часа, спортивный инвентарь и оборудование — после каждого посетителя, клиентам должны быть предоставлены только упакованные напитки.

Теперь для граждан разрешены групповые тренировки на открытом воздухе, но без использования уличного спортивного оборудования. Одновременно заниматься спортом могут не более 15 человек.

К тренировкам смогут вернуться и спортивные школы, но с обязательным соблюдением соответствующих рекомендаций Роспотребнадзора. В тренировках на улице и в помещении могут быть задействованы не больше 15 спортсменов и тренеров. Исключение — контактные виды спорта.

Текст указа губернатора размещен на официальном портале нормативных правовых актов Псковской области.