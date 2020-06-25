Культура

Псковские творческие коллективы могут вернуться к репетициям

Творческие коллективы могут вернуться к репетициям при соблюдении санитарных требований и без участия зрителей. Очередные послабления ограничительных мер, введенные в Псковской области в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией, закреплены указом губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

При этом на улице не должно собираться больше 15 человек, в помещении — не более 10. Соблюдение социальной дистанции — обязательно. В случае невозможности обеспечить соблюдение этих условий — репетиции запрещены.

Также, согласно указу, могут быть открыты музеи, территории музеев-заповедников, но с неукоснительным соблюдением комплекса санитарно-противоэпидемических мероприятий. Разрешается экскурсионная деятельность, но с ограничениями. В групповых экскурсиях на открытом воздухе могут принимать участие не более 10 человек, в помещениях — не более пяти. В обоих случаях необходимо соблюдение социальной дистанции, а в случае невозможности — обязательное ношение масок или респираторов.