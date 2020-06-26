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Общество

Около 150 волонтеров обеспечивают информационное сопровождение голосования по Конституции

26.06.2020 21:59|ПсковКомментариев: 0

В Псковской области порядка 150 волонтеров обеспечивают информационное сопровождение голосования по поправкам в Конституцию РФ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

В муниципалитетах организованы информационные стенды и стойки, где волонтеры рассказывают гражданам о поправках в основной закон государства, профилактике вирусных заболеваний, распространяют буклеты.

Добровольцы работают в Бежаницком, Гдовском, Дедовичском, Дновском, Красногородском, Невельском, Опочецком, Островском, Палкинском, Печорском, Порховском, Пыталовском, Себежском, Псковском районах, Пскове и в Великих Луках. Информационные стенды будут функционировать до 30 июня.

Волонтеры в рамках акции #Мывместе во время общения с пожилыми гражданами дополнительно рассказывают им, каким образом можно проголосовать. В случае необходимости они оказывают помощь в организации голосования на дому.

Напомним, что общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля. Посетить участки можно и в течение шести дней до основной даты голосования, начиная с 25 июня. В этот период в Псковской области работают  615 избирательных участков. Кроме того, жители региона могут отдать свой голос на дому, а также на дворовых территориях по месту жительства. 

Теги: #волонтеры #поправки в Конституцию
Источник: Псковская Лента Новостей
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26.06.2020, 13:073 8 тестов на коронавирус одному человеку делать недопустимо - Михаил Ведерников 26.06.2020, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» с Еленой Бибиковой 26.06.2020, 12:516 Главврач Великолукской межрайонной больницы написала заявление об увольнении 26.06.2020, 12:470 Лидер движения Street Workout в Псковской области проголосовал по поправкам в Конституцию
26.06.2020, 12:400 550 жителей Псковской области с коронавирусом лечатся дома 26.06.2020, 12:400 На госуслугах появилась памятка о действиях в случае домашнего насилия 26.06.2020, 12:310 Житель Гдовского района приговорен к исправительным работам за неуплату алиментов 26.06.2020, 12:224 В Псковскую область приедут около 1,5 тысяч военных для строительства больницы
26.06.2020, 12:070 Красногородец получит жилье по решению суда 26.06.2020, 12:006 Александр Козловский: Конституция - фундамент нашего государства 26.06.2020, 11:550 Дважды за сутки столкнулись автомобили на одном из перекрестков Пскова 26.06.2020, 11:530 Псковская городская поликлиника информирует о графике работы 1 июля
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Коронавирус

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