Около 150 волонтеров обеспечивают информационное сопровождение голосования по Конституции

В Псковской области порядка 150 волонтеров обеспечивают информационное сопровождение голосования по поправкам в Конституцию РФ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.
В муниципалитетах организованы информационные стенды и стойки, где волонтеры рассказывают гражданам о поправках в основной закон государства, профилактике вирусных заболеваний, распространяют буклеты.
Добровольцы работают в Бежаницком, Гдовском, Дедовичском, Дновском, Красногородском, Невельском, Опочецком, Островском, Палкинском, Печорском, Порховском, Пыталовском, Себежском, Псковском районах, Пскове и в Великих Луках. Информационные стенды будут функционировать до 30 июня.
Волонтеры в рамках акции #Мывместе во время общения с пожилыми гражданами дополнительно рассказывают им, каким образом можно проголосовать. В случае необходимости они оказывают помощь в организации голосования на дому.
Напомним, что общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля. Посетить участки можно и в течение шести дней до основной даты голосования, начиная с 25 июня. В этот период в Псковской области работают 615 избирательных участков. Кроме того, жители региона могут отдать свой голос на дому, а также на дворовых территориях по месту жительства.