Александр Нестерук: При соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора голосование пройдет абсолютно безопасно

При соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора голосование по поправкам в Конституцию РФ может пройти абсолютно безопасно. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил руководитель Территориального управления Роспотребнадзора по Псковской области Александр Нестерук в рамках работы информационного центра облизбиркома по поправкам в Конституцию РФ.
По его словам, в этом году такое важнейшее мероприятие, как голосование по поправкам в Конституцию, проходит в непростое время. «В стране продолжается пандемия коронавируса, хотя как в целом по стране, так и в Псковской области, есть положительные сдвиги. В предыдущие две недели отмечалось значительное снижение число заболевших», - подчеркнул он. Так, на прошлой неделе заболеваемость коронавирусом сократилась на 33%, что позволило смягчить ограничительные меры в регионе.
Александр Нестерук напомнил, что Роспотребнадзор разработал для избиркомов субъектов РФ рекомендации, которым нужно следовать при проведении голосования. «При условии их соблюдения голосование может пройти абсолютно безопасно», - подчеркнул он.
Напомним, согласно рекомендациям, на всех участках голосующим выдаются средства индивидуальной защиты: маски, перчатки и одноразовая ручка. Средствами защиты также обеспечены сотрудники УИК, наблюдатели и правоохранители. Приняты меры по разведению потоков голосующих. С этой целью большинство участков имеют два входа. Кроме того, проводится регулярная дезинфекция и проветривание помещений. В ряде муниципальных образований голосование проводится на территории рядом с УИК (если они не имеют двух выходов). Кроме того, избирателям предоставлена возможность проголосовать по поправкам на дому.