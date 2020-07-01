Серьезных происшествий в период голосования по поправкам в Конституцию в Псковской области не допущено

Никаких происшествий в период голосования по поправкам в Конституцию в Псковской области не допущено. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по Псковской области Артур Бугаев на брифинге в информационном центре областной Избирательной комиссии.
По его словам, сотрудники управления занимаются обеспечением пожарной безопасности на всех 615 избирательных участках. Все они заранее обследованы, выявленные недостатки своевременно устранены. В период голосования на каждом участке находится сотрудник Госпожнадзора, который контролирует соблюдение правил пожарной безопасности.
Проведены инструктажи для сотрудников УИКов. «Никаких происшествий в период голосования допущено не было», - сказал он.
Не допущено в период голосования и серьезных нарушений общественного правопорядка, доложил замначальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по Псковской области Леонид Бураковский.
«Проведены профилактические мероприятия по обеспечению общественного порядка на улице, особенно на территориях рядом с участками. В непосредственной близости от объектов голосования дежурят наряды полиции. На сегодняшний день серьезных нарушений общественного порядка не допущено. Личный состав УМВД продолжает работать в штатном режиме», - сообщил он.
Между тем, заместитель председателя Избирательной комиссии Псковской области Сергей Кулаков поблагодарил МЧС и УМВД за сотрудничество и огромную помощь в период подготовки и проведения голосования.