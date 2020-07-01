Депутаты Псковской гордумы активно голосуют по поправкам в Конституцию

Депутаты Псковской городской Думы активно голосуют по поправкам в Конституцию РФ. Фотографии процесса голосования парламентарии выкладывают в соцсетях, там же они делятся своими впечатлениями.
Так, экс-глава Пскова, депутат гордумы Иван Цецерский сообщил, что не только отдал 1 июля свой голос за поправки в основной документ страны, но и пообщался с общественными наблюдателями, полицейскими и председателями комиссий.
«Голосование проходит спокойно, нарушений порядка нет, безопасность голосующих обеспечивается. Очень большое количество участников проголосовало заблаговременно. В утреннее время сегодня идут на участки традиционно пенсионеры. Надеюсь, что за оставшееся время еще многие смогут выразить свое мнение, придя на участки для голосования», - написал он на своей странице в Instagram.
Иван Цецерский подчеркнул, что поправки в Конституцию РФ - это «возможность дальнейшего поступательного укрепления государственности, сохранения стабильности в развитии нашей страны, защиты исторической памяти и целого ряда социальных вопросов».
Его коллега по гордуме, сопредседатель регионального штаба ОНФ Галина Неваленная также поддержала сегодня поправки в Конституцию РФ.
«Я внимательно изучила все поправки. Конечно, мне более интересны поправки, касающиеся сферы здравоохранения. Потому что теперь в нашей Конституции закреплено не только право на бесплатную медицинскую помощь, но и право на качественную и доступную медицину. Это очень важно», - отметила она.
Депутат, руководитель фракции «Единой России» в гордуме Денис Иванов подписал свое фото с участка голосования кратко: «За стабильность. За судьбу страны».
Некоторые депутаты Псковской городской Думы уже проголосовали ранее. Так Григорий Стороненков сделал свой выбор накануне основного дня голосования по поправкам в Конституцию РФ, 30 июня.
«По традиции посетил избирательный участок, расположенный в школе №3. В условиях пандемии коронавируса на участке соблюдены все меры безопасности для предотвращения распространения инфекции. Посетителям участка обрабатывают руки антисептиком, измеряют температуру бесконтактным термометром, выдают одноразовую защитную маску и перчатки. Для соблюдения необходимой дистанции на полу нанесена разметка», - поделился он с подписчиками в Instagram.
Депутат также сообщил, что члены избирательной комиссии отметили высокую явку жителей на голосование.
Ранее проголосовали также депутаты Валерий Тюменцев и Любовь Николаева, о чем они тоже сообщили в соцсети Instagram.
Фотографии со страниц депутатов Псковской гордумы соцсети Instagram