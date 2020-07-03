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Общество

Приговор журналистке Светлане Прокопьевой огласят 6 июля

03.07.2020 13:09|ПсковКомментариев: 0

Приговор журналистке Светлане Прокопьевой, которую обвиняют в оправдании терроризма, огласят 6 июля в 12.00.

Кадр из онлайн-трансляции судебного заседания

Сегодня, 3 июля, в здании Псковского городского суда состоялось очередное заседание по делу журналистки, где прокурор затребовал для Светланы Прокопьевой 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и запрет заниматься журналистской деятельностью сроком на 4 года.

Напомним, Светлане Прокопьевой вменяют публичное оправдание терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК РФ). Как сообщалось, в ноябре 2018 года в эфире «Эха Москвы» в Пскове вышла в эфир программа Прокопьевой, где она анализировала теракт, совершенный на территории страны, и высказала свое мнение о действиях террориста. По мнению следствия, в своей программе она допустила оправдание терроризма. 20 сентября следствие предъявило ей обвинение в публичном оправдании терроризма.

Теги: #суд
Источник: Псковская Лента Новостей
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