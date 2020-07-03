Общество

Политическим назвал дело журналистки Прокопьевой главред радио «Эхо Москвы»

Главный редактор радио «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов назвал дело в отношении псковской журналистки Светланы Прокопьевой, обвиняемой в оправдании терроризма, политическим и намерен добиться ее оправдания, пишет «Интерфакс».

«Позиция наша журналистская и наших юристов заключается в том, что Светлана Прокопьева абсолютно невиновна в тех преступлениях, в которых ее обвиняет генеральная прокуратура. Мы считаем, что это политическое дело, политический заказ. И в случае обвинительного приговора мы сделаем все, чтобы более высокая судебная инстанция ее оправдала», - сказал Венедиктов.

Ранее в ходе прений гособвинение запросило для Прокопьевой шесть лет лишения свободы и четырехлетнего запрета на осуществление журналисткой деятельности, так как считает доказанной ее вину в оправдании терроризма (статья 205.2 УК РФ).

Венедиктов назвал, запрошенное гособвинением наказание, как и весь процесс над Прокопьевой, «историей демонстративной жестокости, демонстративного наказания». «Она связана с тем, что в этих статьях замешана история с терактом в отношении Федеральной службы безопасности. Возможно, здесь это сыграло свою роль», - предположил он.

По мнению прокуратуры, Прокопьева «умышленно, желая наступления событий, подготовила аудиозапись. "Таким образом она распространила передачи на радио и на сайте», - сказал гособвинитель в ходе прений сторон в пятницу.

В свою очередь сторона защиты заявила о противоречиях в двух психолого-лингвистических экспертизах, которые приложены к делу. По мнению защиты, признаки оправдания терроризма в тексте журналистки не доказаны, поэтому адвокаты просят оправдать Прокопьеву.

Прокопьевой вменяют публичное оправдание терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК РФ). В ноябре 2018 года в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове вышла программа Прокопьевой, где она анализировала теракт, совершенный на территории страны, и высказала свое мнение о действиях террориста. По мнению следствия, в своей программе журналист допустила оправдание терроризма. 20 сентября 2019 года следствие предъявило ей обвинение.

19 октября СКР завершил следствие, материалы дела передали для ознакомления обвиняемой, а также в прокуратуру. В декабре уголовное дело Прокопьевой было возвращено прокуратурой для дополнительного расследования. В марте 2020 года надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение.