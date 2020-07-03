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Общество

Политическим назвал дело журналистки Прокопьевой главред радио «Эхо Москвы»

03.07.2020 14:02|ПсковКомментариев: 2

Главный редактор радио «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов назвал дело в отношении псковской журналистки Светланы Прокопьевой, обвиняемой в оправдании терроризма, политическим и намерен добиться ее оправдания, пишет «Интерфакс».

«Позиция наша журналистская и наших юристов заключается в том, что Светлана Прокопьева абсолютно невиновна в тех преступлениях, в которых ее обвиняет генеральная прокуратура. Мы считаем, что это политическое дело, политический заказ. И в случае обвинительного приговора мы сделаем все, чтобы более высокая судебная инстанция ее оправдала», - сказал Венедиктов.

Ранее в ходе прений гособвинение запросило для Прокопьевой шесть лет лишения свободы и четырехлетнего запрета на осуществление журналисткой деятельности, так как считает доказанной ее вину в оправдании терроризма (статья 205.2 УК РФ).

Венедиктов назвал, запрошенное гособвинением наказание, как и весь процесс над Прокопьевой, «историей демонстративной жестокости, демонстративного наказания». «Она связана с тем, что в этих статьях замешана история с терактом в отношении Федеральной службы безопасности. Возможно, здесь это сыграло свою роль», - предположил он.

По мнению прокуратуры, Прокопьева «умышленно, желая наступления событий, подготовила аудиозапись. "Таким образом она распространила передачи на радио и на сайте», - сказал гособвинитель в ходе прений сторон в пятницу.

В свою очередь сторона защиты заявила о противоречиях в двух психолого-лингвистических экспертизах, которые приложены к делу. По мнению защиты, признаки оправдания терроризма в тексте журналистки не доказаны, поэтому адвокаты просят оправдать Прокопьеву.

Прокопьевой вменяют публичное оправдание терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК РФ). В ноябре 2018 года в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове вышла программа Прокопьевой, где она анализировала теракт, совершенный на территории страны, и высказала свое мнение о действиях террориста. По мнению следствия, в своей программе журналист допустила оправдание терроризма. 20 сентября 2019 года следствие предъявило ей обвинение.

19 октября СКР завершил следствие, материалы дела передали для ознакомления обвиняемой, а также в прокуратуру. В декабре уголовное дело Прокопьевой было возвращено прокуратурой для дополнительного расследования. В марте 2020 года надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение.

Теги: #суд
Источник: Псковская Лента Новостей
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Сюжет: Дело журналистки Светланы Прокопьевой Политическим назвал дело журналистки Прокопьевой главред радио «Эхо Москвы» Приговор журналистке Светлане Прокопьевой огласят 6 июля 6 лет тюрьмы и запрет на журналистскую деятельность запросил прокурор для Светланы Прокопьевой  В Пскове продолжается слушание по делу журналистки Светланы Прокопьевой Первых свидетелей по делу журналистки Светланы Прокопьевой допросили в суде Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу псковской журналистки Светланы Прокопьевой Дело Светланы Прокопьевой возвращено прокуратурой для проведения дополнительного расследования Я/Мы… Право на мнение Псковский журналист Светлана Прокопьева стала лауреатом премии «Редколлегия» Комиссар Совета Европы обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ по делу Светланы Прокопьевой Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ призвал снять обвинения со Светланы Прокопьевой Светлана Прокопьева: Чтобы спасти свободу слова, нужна помощь всего общества Основатель профсоюза журналистов Павел Никулин: Дело Прокопьевой — мрачная антиутопия Лев Шлосберг: Нарушение всех свобод начинается с нарушением свободы слова В Пскове начался гражданский митинг в защиту журналистки Светланы Прокопьевой #РукиПрочьотПрокопьевой: Жители Владимира организовали флешмоб в поддержку псковской журналистки Мы не будем только наблюдать, мы будем активно действовать - главред «Эхо Москвы» о деле Светланы Прокопьевой Глава Союза журналистов России высказался в поддержку Светланы Прокопьевой Гражданский митинг в защиту журналистки Светланы Прокопьевой пройдет сегодня в псковском гайд-парке 10 февраля в Пскове состоится митинг в поддержку Светланы Прокопьевой и защиту свободы слова Светлана Прокопьева исполнила свой гражданский и профессиональный долг - Лев Шлосберг Светлана Прокопьева отпущена из Следственного управления после допроса Мировой суд оштрафовал ПЛН на 200 тысяч рублей за материал Светланы Прокопьевой Куда зрит «государево око» «Сообразим на троих» с Владимиром Варфоломеевым. ВИДЕО Владимир Варфоломеев: Нельзя, чтобы страх влиял на профессиональную деятельность журналиста Радиослушатели «Эха Москвы в Пскове» предложили объявить сбор средств на уплату штрафа Первый заместитель главреда радиостанции «Эхо Москвы»: Не исключено, что случай Светланы Прокопьевой - какая-то новая тенденция Профсоюз журналистов собирает подписи в поддержку Светланы Прокопьевой Сергей Белов о деле Светланы Прокопьевой: Возбуждение дела не означает, что человек виновен Первый замредактора радио «Эхо Москвы» Владимир Варфоломеев станет гостем программы «Сообразим на троих» Сюрреализмом назвал главред «Псковской губернии» преследование Светланы Прокопьевой Профсоюз журналистов требует прекратить преследование псковской журналистки Светланы Прокопьевой 1937 год напомнил главреду «Курьера» Олегу Константинову обыск в квартире журналистки Светланы Прокопьевой Дмитрий Шахов о деле Светланы Прокопьевой: У журналиста есть право на свое мнение и на суждение Статья за статью В СПЧ заинтересовались делом псковской журналистки Мировой суд оштрафовал «Эхо Москвы в Пскове» на 150 тысяч рублей за материал Светланы Прокопьевой Светлану Прокопьеву после допроса отпустили домой Наказание без преступления Журналиста хватают за острую фразу и самого пытаются превратить в террориста — Антон Орех о «деле Светланы Прокопьевой» Шлосберг: Дело против Светланы Прокопьевой - покушение на свободу слова Главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов взял под личный контроль ситуацию с делом Прокопьевой Следователи пришли в офис радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» в рамках дела Светланы Прокопьевой После обыска псковскую журналистку Светлану Прокопьеву отправят на допрос в СУ СК РФ по Псковской области СКР завел дело в отношении псковской журналистки Светланы Прокопьевой В квартире известной псковской журналистки Светланы Прокопьевой проходит обыск
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