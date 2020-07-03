Опубликован обновленный текст Конституции

Текст Конституции России с поправками, принятыми на общероссийском голосовании, опубликован в субботу на официальном интернет-портале правовой информации.
«Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 года», - говорится в документе.
Всего в Конституцию внесены 206 поправок. Ключевые из них касаются социальных вопросов. Они гарантируют защиту достоинства граждан и уважение человека труда, индексацию пенсий не реже одного раза в год, а также обеспечивают реализацию принципов социального партнерства в сфере трудовых отношений, сообщает РИА «Новости».
Помимо этого, теперь в Основном законе говорится о доступной и качественной медицине и что «государство также обеспечивает приоритет семейного воспитания, берет на себя обязанности родителей в отношении детей, оставшихся без попечения».
Конституция отныне налагает запрет на избрание президентом гражданина России, имеющего или имевшего гражданство другой страны либо вид на жительство там. Соответствующее ограничение распространяется на сенаторов, депутатов, высших должностных лиц регионов, руководителей федеральных государственных органов, уполномоченного по правам человека, судей, прокуроров и так далее.
Основной закон теперь находится в приоритете над международным правом, Конституционный суд может не исполнять решения международных органов, если они противоречат Основному закону.
Усиливаются полномочия Госдумы и Совета Федерации, которые вправе осуществлять парламентский контроль. Кроме того, вступает в силу поправка президентских сроков без слова «подряд». Они не учитывают число сроков, в течение которых президент занимал должность на момент вступления в силу поправки.
Сам президент, согласно поправкам, формирует Совет безопасности и Государственный совет России. Одним из изменений, предложенных Путиным, стал запрет на двойное гражданство и счета в иностранных банках для отдельных должностных лиц, включая главу государства.
Итоговая явка на голосовании по поправкам составила 67,97%. Поправки поддержали 77,92% проголосовавших (почти 58 миллионов россиян), против высказались 21,27% (около 16 миллионов человек).