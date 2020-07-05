Полистовский заповедник начинает запись на экскурсии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в заповеднике.
Напомним, в соответствии с указом губернатора Псковской области Михаила Ведерникова от 26 июня разрешены экскурсии для групп не более 10 человек с обязательным соблюдением санитарно-гигиенических норм:
Пока заповедник организует только однодневные экскурсии без размещения в гостевых домах. Питание предоставляется только по предварительной договоренности и только на территории летней веранды гостевого дома.
Записаться на экскурсию можно по телефону +7 (81141) 223 91, а также по электронной почте: tourism@polistovsky.ru.