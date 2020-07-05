Общество

Полистовский заповедник начинает запись на экскурсии

Полистовский заповедник начинает запись на экскурсии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в заповеднике.

Напомним, в соответствии с указом губернатора Псковской области Михаила Ведерникова от 26 июня разрешены экскурсии для групп не более 10 человек с обязательным соблюдением санитарно-гигиенических норм:

при себе каждый участник экскурсии должен иметь маску и перчатки, которые обязательно должны быть надеты при передвижении в вездеходе;

на маршруте обязательно соблюдение социальной дистанции в 1,5 метра;

участники без средств индивидуальной защиты на маршрут не допускаются;

перед отправлением на экологический маршрут сотрудник заповедника проводит замер температуры каждого туриста. Туристы с повышенной температурой на маршрут не допускаются.

Пока заповедник организует только однодневные экскурсии без размещения в гостевых домах. Питание предоставляется только по предварительной договоренности и только на территории летней веранды гостевого дома.

В настоящее время заповедник принимает только туристов только из Псковской области.

Записаться на экскурсию можно по телефону +7 (81141) 223 91, а также по электронной почте: tourism@polistovsky.ru.