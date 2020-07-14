Общество

Три детских лагеря в Псковской области заключили договоры на вывоз мусора

С 15 июля в Псковской области открылись загородные детские оздоровительные лагеря. Они будут работать в закрытом круглосуточном режиме, то есть работники не смогут выехать за пределы организаций в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

Немаловажную роль в обеспечении санитарно-эпидемиологической благополучия отдыхающих в оздоровительных организациях детей играет своевременный вывоз твердых коммунальных отходов. Три лагеря уже заключили соответствующие договоры с региональным оператором по обращению с ТКО - «Радуга» в Гдовском районе, «Алые паруса» в Островском и «Стремительный» в Печорском, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе «Мехуборка Псков».

В соответствии с СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей» территория детского оздоровительного лагеря должна содержаться в чистоте. Уборка территории должна проводиться не менее одного раза в сутки, а мусор собираться в мусоросборники с закрывающимися крышками и при их заполнении на две трети вывозиться на полигоны твердых бытовых отходов в соответствии с договором на вывоз бытовых отходов.

После освобождения контейнеры (мусоросборники) должны быть очищены и обработаны средствами, разрешенными в установленном порядке.