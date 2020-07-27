Общество

Великолучанку возмутил «недожеванный» динозавр в городском парке

Жительница Великих Лук возмутилась чрезмерной натуралистичностью новых архитектурных форм в Великолукском парке культуры и отдыха, где сейчас полным ходом идет их установка. По ее мнению, фигуры динозавров получились настолько «натуральными, что даже страшно».



Видео: «Подслушано Великие Луки», ВКонтакте

Особенное возмущение местной жительницы вызвала фигура динозавра, ставшего жертвой другого крупного ящера-хищника.

«Почему, ну почему обязательно нужно испортить положительное впечатление?! Я что должна буду говорить своему ребенку, что этого динозавра ели и недоели?! Зачем в детском парке демонстрируется жестокость?», - поинтересовалась она в группе «Подслушано Великие Луки», в соцсети ВКонтакте.

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Отметим, что всего на территории обновленного парка после благоустройства планируется установить более 40 фигур динозавров, отдельные из которых будут подвижными.